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Cammu Keşmir'de sel nedeniyle 8 Hindu hacı adayı öldü

AA - Büşra Selvi Öğütcen - Güncel
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Cammu Keşmir'de sel nedeniyle 8 Hindu hacı adayı öldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti.

Himalaya Dağları'nda yer alan ve Hindular için kutsal sayılan Amarnath Mağarası'nın bulunduğu bölgede şiddetli yağış etkili oldu.

Hacı adaylarının kaldığı yaklaşık 20 çadır ve 2 mutfak sel sularına kapıldı.

Yağmur başladığında 10 bin kişinin olduğu bölgedeki sel nedeniyle 8 hacı adayı yaşamını yitirdi.

Felakette yaralananlar hastanelere kaldırılırken kaybolanları arama çalışmaları sürüyor.

30 Haziran'da başlayan hac ziyareti kapsamında on binlerce Hindu, deniz seviyesinden 4 bin 115 metre yükseklikte bulunan buzul Amarnath Mağarası'ndaki tapınağı ziyaret etti.

Yaklaşık 45 gün süren hac yolculuğuna Hindistan'ın dört bir yanından yüz binlerce Hindu katılırken, bu yıl yaklaşık bir milyon ziyaretçi olması bekleniyor.

Söz konusu buzul dağlarda yapılan hac yolculukları sırasında sert hava koşulları nedeniyle daha önce de yüzlerce kişi ölmüştü.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Güncel

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