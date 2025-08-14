Cammu Keşmir'de Sel Felaketi: 17 Ölü, 75 Yaralı
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen sel felaketinde ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı. Şiddetli yağışların neden olduğu 'bulut patlaması' sonrası arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde sel nedeniyle ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti, 75 kişi yaralandı.
Hindustan Times'ın haberine göre, Cammu Keşmir'in Kishtwar bölgesinde, "bulut patlaması" sonucu etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı.
Yerel yetkililer, ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 75 kişinin yaralandığını açıkladı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederek, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
