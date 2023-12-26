Cammu Keşmir'de ordu gözetimindeki 3 sivilin "işkenceyle" ölümüne soruşturma başlatıldı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde, güvenlik güçlerinin gözetiminde tutulan 3 sivilin "işkenceyle" öldüğü iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Indian Express gazetesinin haberine göre, soruşturma, güney Poonch bölgesi sakinlerinin 22 Aralık'ta yaşları 27 ile 42 arasında değişen 3 sivilin ordu tarafından sorgulanmak üzere alıkonulduğunu ve daha sonra gözaltında öldüğünü iddia etmelerinin ardından geldi.

Gözaltında ölüm iddiaları üzerine, Hindistan Genelkurmay Başkanı Manoj Pande durumu incelemek üzere dün bölgeye gitti.

Ordu, "3 sivilin ölümüne yol açan koşulların araştırılması" için soruşturma talimatı verdi.

Bölge sakinleri, 22 Aralık'ta Cammu Keşmir'de direnişçilerle çıkan çatışmada 4 Hint askerinin ölmesi ve 2'sinin yaralanmasının ardından, ordunun en az 9 kişiyi gözaltına aldığını ileri sürmüştü.

Gözaltına alınan kişilerden 3'üne, yakınlardaki bir askeri kampta "işkence" yapıldığını savunan bölge sakinleri, bu kişilerin hayatını kaybettiğini, diğerlerinin ise "işkence gördükleri" gerekçesiyle hastaneye sevk edildiğini aktarmıştı.

Bölgenin bilgi departmanı tarafından X platformundan yapılan açıklamada ise 3 sivilin ölümüne ilişkin yasal sürecin başlatıldığı belirtilerek, ölenlerin ailelerine mali yardımda bulunulacağı kaydedilmişti.