Cammu Keşmir'de meydana gelen otobüs kazasında en az 6 Hint asker öldü Cammu Keşmir'de Hint askerleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu en az 6 asker yaşamını yitirdi. Cammu Keşmir'de Hint askerleri taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu en az 6 asker yaşamını yitirdi. Yetkililer, otobüsün güney Pahalgam bölgesinde dağlık bir yoldan geçerken kayarak nehre düştüğünü, en az 6 askerin öldüğünü, birçok kişinin ise yaralandığını bildirdi. Polis yetkilileri, yaralıların Srinagar'daki bir askeri hastaneye götürüldüğünü aktardı. Otobüsün en az 39 asker ve 2 polis yetkilisini taşıdığı, kazanın görünen nedeninin fren arızası olduğu kaydedildi. Güncel AA / Saadet Firdevs Aparı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cammu Keşmir'de meydana gelen otobüs kazasında en az 6 Hint asker öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.