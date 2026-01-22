Haberler

Hindistan'da askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 10 asker öldü, 10 asker yaralandı

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde bir askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 10 asker yaşamını yitirdi, 10 asker yaralandı. Olay, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti. Savunma Bakanı taziye mesajı yayımladı.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 10 asker hayatını kaybetti, 10 asker yaralandı.

Başkent Yeni Delhi merkezli NDTV haberine göre, Casspir marka kurşun geçirmez askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Khanni tepesinden yaklaşık 60 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Kazada Hindistan ordusundan 10 asker yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 10 asker yaralandı.

Alınan ihbar sonrası yerel kolluk kuvvetleri ve afet arama ekipleri, ölen askerlerin cenazelerini çıkardı ve yaralıları kurtardı.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ölen askerlerin ailelerine en içten taziyelerini ilettiklerini bildirdi.

Singh, "Yaralı askerlere tıbbi bakım sağlanıyor ve en iyi tedavinin sağlanması için gerekli tüm talimatlar verildi. Ulusumuz bu zor saatte silahlı kuvvetlerimizin yanında." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan
