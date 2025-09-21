Çamlıhemşin'de İş Makinesi Heyelandan Saniyelerle Kurtuldu
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelan, yayla yolunu açmaya çalışan iş makinesini saniyelerle kurtardı. Bölgedeki yağışların ardından oluşan heyelan anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde sağanağın ardından kapanan yayla yolunu açmaya çalışan iş makinesi, meydana gelen heyelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Bölgede iki gündür etkili olan yağışın ardından ilçede bulunan Koçdüzü Yaylası yolunda heyelan meydana geldi.
Yayla yolunu ulaşıma açmaya çalışan iş makinesi, yamaçtan kopan toprağın kaymasıyla heyelanın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
Heyelan anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, yayla yolunda temizlik çalışması yapan iş makinesinin operatörü, heyelanı fark ederek aniden uzaklaşıyor.
