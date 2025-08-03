Çamlıhemşin'de Heyelan Sonrası Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı

Çamlıhemşin'de Heyelan Sonrası Yol Yeniden Ulaşıma Açıldı
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelan, sağanak yağış sonrası yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri nedeniyle kapanan yayla yolunun, belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlenmesiyle yeniden ulaşıma açıldığını bildirdi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan yüzünden kapanan yayla yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri, Çat Vadisi grup yolunu ulaşıma kapattı.

Yolda ilerleyemeyenlerin ihbarıyla bölgeye belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Yol, ekiplerin temizleme çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Güncel
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