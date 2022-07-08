ÇAMLICA GİŞELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU - Haberler

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ÇAMLICA GİŞELERDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KURBAN Bayramı arifesinde Ataşehir Çamlıca Gişelerinde trafik yoğunluğunun artmaya başladığı görüldü.

KURBAN Bayramı arifesinde Ataşehir Çamlıca Gişelerinde trafik yoğunluğunun artmaya başladığı görüldü.

Kurban Bayramı tatillerini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar arife gününde yola çıktı. Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri Ankara istikametinde sabah saatlerinde 9 günlük tatil öncesi trafik yoğunluğu artmaya başladı. Araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

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