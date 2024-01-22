Çamlıbel Geçidi Karla Kaplandı

Çamlıbel kış güzelliği ile mest ediyor

TOKAT - Tokat- Sivas sınırı arasında bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Beyaz gelinliğini giyen Çamlıbel, görsel şölen oluşturdu.

Tokat ve Sivas il sınırını belirleyen Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Bin 650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabaha kadar etkisini sürdürdü. Karayolları ekipleri gece boyunca karla mücadele çalışmalarını sürdürdü. Yol üzerindeki karların temizlemesiyle ulaşım kolaylaştı. 20 santimetre kar yağan geçitte kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaz gelinliğini giyen geçit sürücülere görsel şölen oluşturdu.