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Camları ve plakası olmayan otomobilde tehlikeli yolculuk

Demirören Haber Ajansı - Erkan Altuntaş - Güncel
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Camları ve plakası olmayan otomobilde tehlikeli yolculuk

AKSARAY'da camları olmayan otomobilde çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

AKSARAY'da camları olmayan otomobilde çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi organize sanayi yolunda meydana geldi. Plakası, ön ve arka camları olmayan otomobil seyir halindeyken 3 çocuğun bagaj kapağına oturduğu, ön koltuktakinin birinin ayakta, diğerinin kapısına oturarak elleri ile tavana tutunarak yolculuk ettiği cep telefonu ile görüntülendi. Sürücünün yanındaki bir çocuk ise, kendisini uyaran kişilere el hareketi ile karşılık verdi. Sürücülerin korna çalarak uyarıda bulunmasına aldırış etmeyen araçtakiler, yolculuğa devam etti.


Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Güncel

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