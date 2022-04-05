Camiyi soyan hırsıza cami cemaatinden tepki: "Gidin adam gibi bir yerde çalışın" - Haberler

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Camiyi soyan hırsıza cami cemaatinden tepki: "Gidin adam gibi bir yerde çalışın"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde camiye giren hırsız, kamera kayıt cihazı ile dizüstü bilgisayarı çaldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde camiye giren hırsız, kamera kayıt cihazı ile dizüstü bilgisayarı çaldı. Hırsıza tepki gösteren bir vatandaş, "Çaldığın şeyi satıp da hayrını mı göreceksin? Gidin adam gibi bir yere girin çalışın" dedi.

Muhittin Mahallesi Bağlariçi 3. Sokak'ta bulunan Çalışkan Camii'ne ikindi namazından sonra giren hırsız, imam odasından aldığı pense ve kesici aletle kilitli cami kapısını kırdı. Gözüne kestirdiği dizüstü bilgisayar ile kamera kayıt cihazını çalan şahıs kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Hırsıza tepki gösteren cami cemaatinden bir vatandaş, "Bu şahsın dinle imanla alakası yok. Camiden çaldığın malın ne hayrını göreceksin. Allah'ın huzurunda bunun hesabını nasıl vereceksin. Yazıklar olsun. Gidin adam gibi bir yere girin çalışın kardeşim, helaliyle para kazanın. Camiden gelip de burada o çaldığın şeyi satıp da hayrını mı göreceksin. Ayıp ya" diye konuştu.

(Hüseyin Tayyar/ İHA)

Camiyi soyan hırsıza cami cemaatinden tepki: Gidin adam gibi bir yerde çalışın

Camiyi soyan hırsıza cami cemaatinden tepki: Gidin adam gibi bir yerde çalışın

Camiyi soyan hırsıza cami cemaatinden tepki: Gidin adam gibi bir yerde çalışın

Camiyi soyan hırsıza cami cemaatinden tepki: Gidin adam gibi bir yerde çalışın

Camiyi soyan hırsıza cami cemaatinden tepki: Gidin adam gibi bir yerde çalışın

Camiyi soyan hırsıza cami cemaatinden tepki: Gidin adam gibi bir yerde çalışın

Camiyi soyan hırsıza cami cemaatinden tepki: Gidin adam gibi bir yerde çalışın

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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