Camiye Torunuyla Gelen Adam Kalp Krizi Geçirdi

ORDU'nun Ünye ilçesinde torunuyla birlikte geldiği camide kalp krizi geçiren Nuri Aksöyek (60), hastaneye kaldırıldı. O anlar, caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Çınarlık Mahallesi'ndeki Köseoğlu Hacıosman Alp Cami'nde meydana geldi. Nuri Aksöyek, cuma namazı kılmak için torunu ile birlikte camiye geldi. Bir süre sonra rahatsızlaşan Aksöyek, yere yığıldı. Cami cemaatinin durumu bildirmesi üzerine, adrese sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı uyguladığı Aksöyek, ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Geçirdiği kalp krizi sonrası tedavisi süren Aksöyek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aksöyek'in rahatsızlanarak yere yığıldığı ve kalp masajı yapıldığı anlar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Ordu,