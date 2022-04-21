Camiye gitti, döndüğünde iş yerini alevler içinde buldu

KONYA'da küçük ev aletleri tamiri yapılan iş yerinde yangın çıktı. Namaz kılmak için camiye giden İbrahim Küçükkaragöz (63), geri döndüğünde dükkanını yanarken görünce büyük üzüntü yaşadı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi Zindankale Sokak'taki dükkanında küçük ev aletleri tamiri yapan İbrahim Küçükkaragöz, saat 15.00 sıralarında iş yerini kapatıp, camiye gitti. Bir süre sonra iş yerinde yangın çıktı. Bölge esnafı, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Bu sırada dükkanda tamir için bekleyen cihazlarda patlamalar yaşandı.

İş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.