Camiye Giren Tilki Cemaatin Yüzünü Gülümsetti

Camiye giren tilki ile gülümseten diyalog: "Oradan kaç hadi"

ERZURUM - Erzurum'un Tortum ilçesinde camiye giren tilki cemaati gülümsetti.

Tortum ilçesine bağlı Kapıkaya Mahallesinde yiyecek bulmak için mahalleye gelen tilki camiye sığındı. Namaz için camiye gelen vatandaşlar tilkiyi görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bir süre cami içerisinde dolayan tilki vatandaşlar tarafından açılan camdan çıkarak cami avlusunda kendinize verilen yemeği yedi.