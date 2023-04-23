Caminin tuvalet kapılarını çalan 2 şüpheli tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde bir caminin tuvalet kapılarını çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptıkları sırada İspat Cami Mahallesi Tümen Sokak'ta ellerinde yeşil ve beyaz renkli 2 kapı taşıyan Ümit Gülgün (19) ve Hüseyin Karagöz'ün (21) durumundan şüphelendi. Şüpheliler durdurulurken, çevrede yapılan araştırmada kapıların yakında bulunan Tahta Camisi'nin tuvalet kapıları olduğu belirlendi. Polis, Gülgün ve Karagöz'ü gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gülgün ve Karagöz, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.