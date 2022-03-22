Son dakika haberleri: CAMİNİN SADAKA KUTUSUNDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA - Haberler

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Son dakika haberleri: CAMİNİN SADAKA KUTUSUNDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde camiye giren hırsızın sadaka kutusundaki 400 lirayı çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde camiye giren hırsızın sadaka kutusundaki 400 lirayı çaldığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Ürgüp ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Osmanlı Camisi'nde meydana geldi. Camiye giren ve kimliği henüz belirlenemeyen hırsızlık şüphelisi, sadaka kutusundaki 400 TL parayı çaldı. Durumu fark eden cami imamı Mehmet Berat Tural, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine camiye gelen polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan yaşanan hırsızlık olayı caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, camiye giren hırsızın bir süre uyuduktan sonra sadaka kutusundaki 400 lirayı çalarak, kaçtığı görüldü.

Son dakika haberleri: CAMİNİN SADAKA KUTUSUNDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Son dakika haberleri: CAMİNİN SADAKA KUTUSUNDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Son dakika haberleri: CAMİNİN SADAKA KUTUSUNDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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