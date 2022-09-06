KULA SÜLEYMAN ŞAH CAMİSİ'NİN BİLGİSAYAR VE GÜVENLİK KAMERASI KAYIT CİHAZI ÇALINDI

MANİSA'nın Kula ilçesindeki Süleyman Şah Camisi'nin imam odasındaki bilgisayar ile güvenlik kamerası kayıt cihazı çalındı. İmam odasının kapısını zorlayıp, camını kırarak içeri girdikleri belirlen hırsız veya hırsızların sadaka kasasının kilidini zorladıkları da belirlendi. Polis, güvenlik kameralarının yönünü duvara doğru çevirdikleri de belirlenen şüpheli veya şüphelilerin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Süleyman Şah Camisi'ne hırsız girdi. Sabah namazını kılmak için cami imamıyla birlikte camiye gelen cemaat, ana giriş kapısını açamayınca, yan kapıdan, ce telefonları ışıklarını yakarak içeri girdiklerinde şok oldu. İmam odasının kapı camlarının kırıldığını, güvenlik kameralarının duvara doğru çevrildiğini, cemaatin yardımlar için para topladığı sadaka kasasının zorlandığını ve ana giriş kapısının açılmaması için arkasına demir parçalar koyulduğunu fark etti. İmam odasındaki bilgisayar ile güvenlik kameralarının kayıt cihazının çalındığını tespit edildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, cami içerisinde ve çevresinde parmak izi incelemesi yapıp, çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Sabah namazını kılmak için camiye geldiklerinde utanç verici manzara ile karşılaştıklarını belirten Hasan Hüseyin Leblebici, "Sabah namazını kılmak için hocamla birlikte camiye gelmiştik ama kapıyı açamadık. Kapıyı açamayınca yan kapıdan girelim dedik. Korktuğumuz için telefonlarımızın ışıklarıyla içeri girebildik. Gördüğümüz manzara karşısında şok olduk. Hırsızlık yapılmıştı. Sadaka kutumuzu dahi devirip, açmaya çalışmışlar. Ancak, başaramamışlar" dedi. Polis, hırsız veya hırsızların tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.