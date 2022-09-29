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"Camille/Düşünce" gelecek ay tiyatroseverlerle buluşacak

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'Camille/Düşünce' gelecek ay tiyatroseverlerle buluşacak

Pafta Tiyatro'nun mart ayında dünya prömiyerini yaptığı yeni oyunu "Camille/Düşünce", ekimde İstanbul'da sahnelenecek.

Pafta Tiyatro'nun mart ayında dünya prömiyerini yaptığı yeni oyunu "Camille/Düşünce", ekimde İstanbul'da sahnelenecek.

???????Ömrünün son 30 yılını akıl hastanesinde geçiren heykeltıraş Camille Claudel'in hayatından bir kesit sunan oyun, 19 Ekim'de Kadıköy Baba Sahne'de, 22 Ekim'de Beyoğlu Saint Pulcherie Sahnesi'nde seyircilerin beğenisine sunulacak.

Yıldırım Fikret Urağ'ın yönettiği tek kişilik oyunda "Camille"yi Ebru Unurtan Urağ canlandırıyor.

Irmak Bahçeci ve Yıldırım Fikret Urağ tarafından kaleme alınan oyunun müzikleri ise İranlı kompozitör Karen Homayounfar'ın imzasını taşıyor.

Oyununu dekor tasarımını Sırrı Topraktepe, ışık tasarımını Mustafa Türkoğlu, kostüm tasarımını ise Nihal Kaplangı hazırladı.

Oyunun konusu özetle şöyle:

"Camille Claudel, ömrünün son 30 yılını geçirdiği akıl hastanesi yıllarına odaklanır. Başlangıçta kapatıldığı akıl hastanesinden kurtulma umudu içinde olan Camille, annesinin onu, ömür boyu tecrit altında tutma kararlılığını gördükçe bu umudunu yitirir. Camille bu umutsuzluğa tüm hayatıyla, annesiyle Rodin'le hatta ömrünü adadığı heykel sanatıyla bir hesaplaşma sürecine girerek cevap verir."

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Güncel

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