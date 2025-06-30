Camilerde Saygı ve Adap Uyarısı

Camilerde Saygı ve Adap Uyarısı
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Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı, camilerde kılık kıyafet ve davranışlara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu mekanların ruhuna uygun hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hilmi Şanlı, camilerde kılık kıyafet ve davranışlarda dikkat edilmesine ilişkin uyarılarda bulundu.

Şanlı, yaptığı yazılı açıklamada, camilerin yalnızca taş duvarlardan ibaret binalar değil, huzurun ve huşunun adresi olan Allah'ın evleri olduğunu belirterek bu mekanlara adım atan herkesin oranın anlam ve ruhuna göre davranması gerektiğini bildirdi.

Uyarılara rağmen halen bazı camilerde ibadet ortamlarının saygısızlığa maruz kaldığını ifade eden Şanlı, bu mekanların ruhuna göre davranılmasının temel bir saygı görevi olduğunu ifade etti.

İmamlar, müezzinler ve cemaatin ibadetin bölünmesinden, dikkatin dağılmasından ve manevi atmosferin bozulmasından dolayı derin üzüntü içinde olduğunu aktaran Şanlı, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede çağrımız şudur. Camilerimizin içerisine girerken başta kılık kıyafet olmak üzere tüm adaba riayet edilmelidir. Cami görevlilerinin ikazlarına kulak verilmelidir. Ziyaret maksadıyla gelenler, ziyaret ettikleri yerin bir mabet olduğunu idrak etmelidir. Yetkililer, bu konuda gerekli düzenlemeleri hayata geçirmelidir. Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak diyoruz ki, bu uyarımız sadece bir çağrı değil, kutsalımıza sahip çıkma kararlılığıdır. Camilerimizi koruyacağız. Maneviyatımıza sahip çıkacağız. Saygısızlığa sessiz kalmayacağız."

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
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