Camilerde bayram temizliği yapıldı

Zeytinburnu Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki camilerin avlu ve iç kısımlarının temizliğini yaptı. Cadde ve sokaklar ise temizlik araçlarıyla yıkandı. Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Muhammet Kısa, "Bayram dolayısıyla her zamanki rutin temizlik uygulamamızın dışında camilerimizin halılarını gül suyu ile temizledik. Zeytinburnu'muz tertemiz ve gül kokulu bir şekilde bayramı karşılıyor" dedi.

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yapılan sokak yıkamaları ve camii temizlikleri Kurban Bayramı öncesinde de devam etti. Bayramda Zeytinburnu sokaklarının ve camilerin tertemiz olması için çalıştıklarını söyleyen Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Muhammet Kısa, "Bayram öncesinde ilçemizde bakım çalışması olmayan tüm cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkadık, cami ve mescitlerimizin avlu, şadırvan ve iç temizliklerini yaptık. Bayram dolayısıyla her zamanki rutin temizlik uygulamamızın dışında camilerimizin halılarını gül suyu ile temizledik. Zeytinburnu'muz tertemiz ve gül kokulu bir şekilde bayramı karşılıyor" diye konuştu.

"KURBAN KESİM ALANLARI SÜREKLİ KONTROL EDİLİP TEMİZLENECEK"

Sokak yıkama ve cami temizlik çalışmalarının uzun yıllardır devam eden bir uygulama olduğunu belirten Kısa, "Mevcut uygulamalarımız kapsamında süpürge araçlarımız ve arazözlerimizle cadde ve sokaklarımızı temizliyoruz. Cami ve mescitlerimizin düzenli olarak halılarını süpürüyor, tozlarını alıp, şadırvan ve avlu temizliklerini yapıyoruz. Aynı zamanda herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeyecek şekilde kurban kesim yerlerinin temizliği ve konteynerlerin düzenli boşaltılması ile ilgili bayram programı yapılmış ve personel görevlendirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel