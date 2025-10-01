Haberler

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'na Özel Mesajlar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozyazı Kaymakamı ve Gülnar Belediye Başkanı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yaptıkları açıklamalarda, camilerin toplumsal önemi ve din görevlilerinin rolleri üzerine vurgu yaptılar.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu ile Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, camilerde insanların manevi ihtiyaçlarının karşıladığını belirtti.

Camilerin bulunduğu şehre ruh ve mana kattığını kaydeden Topsakaloğlu, mesajında şu ifadelee yer verdi:

"Camilerimiz, huzur ve güven ortamının oluşmasında, kardeşlik bilincinin gelişmesinde, ilim ve irfan sahibi bir neslin yetişmesinde etkili olmuştur. Bu kutsal mekanlarda hizmet veren din görevlilerimiz dini konularda halkımızın aydınlatılması, toplumsal konulara çözüm getirilmesi, dinimizin en doğru şekilde yaşanması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması yönünde önemli bir görev üstlenmişlerdir."

Topsakaloğlu, 1-7 Ekim'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak olan Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlı olmasını temenni etti.

Belediye Başkanı Fatih Önge de Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturma açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Camilerin sadece ibadet mekanı olmadığını ifade eden Önge, şunları kaydetti:

"Camilerimiz birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yaşatıldığı, mahallemizin ve ilçemizin kalbi konumundaki kutsal mekanlardır. Din görevlilerimiz ise bu mekanlarda üstlendikleri rehberlik göreviyle, toplumumuzun manevi hayatına ışık tutan, sevgi, saygı ve hoşgörüyü yayan çok kıymetli bir misyonu yerine getirmektedirler."

Önge, din görevlilerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia

Korkulan oldu! Hamas'ın üst düzey isminden ortalığı karıştıracak iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde

Kahin misin be adam! Bir hafta önce paylaştığı video herkesin dilinde
Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı

Seray Sever'den yıllar sonra gelen Ali Poyrazoğlu itirafı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.