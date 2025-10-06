Camiler ve Din Görevlileri Haftası Kutlandı

Haberler

Bağımsız Diyanet-Sen Beypazarı İlçe Temsilciliği, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla özel bir program düzenledi. Katılımcılar arasında sendika başkanları ve ilçe müftüsü de yer aldı.

Bağımsız Diyanet-Sen Beypazarı İlçe Temsilciliği tarafından, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla geleneksel bir program düzenlendi.

Beypazarı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Bağımsız Diyanet-Sen Genel Başkanı Faruk Çetin, Ankara 2 No'lu Şube Başkanı Arif Doğangüzel, Beypazarı İlçe Temsilcisi Kamil Yılmaz, Ankara 1 No'lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Ali Karakoca, Ayaş İlçe Temsilcisi İlyaz Tüfekçi, Nallıhan İlçe Temsilcisi Yakup Akın, Güdül İlçe Temsilcisi Yahya Çobanoğlu, Beypazarı İlçe Müftüsü Mehmet Süsün ve çok sayıda sendika üyesi katıldı.

Faruk Çetin, programda yaptığı konuşmada sendikanın din görevlilerinin haklarını koruma ve geliştirme konusundaki kararlı olduğunu ifade ederek, "Camilerimiz, milletimizin manevi buluşma noktalarıdır. Din görevlilerimiz bu kutsal mekanların ruhunu yaşatan değerli insanlardır. Onların haklarını savunmak, bizim öncelikli görevimizdir." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
500
