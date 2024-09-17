Üye Girişi
Haberler

Camiden Motosiklet Çalan Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde, yatsı namazından sonra motosikletinin çalındığını fark eden bir kişi, jandarmaya başvurdu. Yapılan çalışmalar sonucunda 16 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde cami önünden motosiklet çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Kahraman Mahallesi'nde H.Y. (58), yatsı namazını kılmak üzere motosikletiyle camiye gitti.

Namazını kıldıktan sonra motosikletinin park ettiği yerde bulunmadığını gören H.Y'nin şikayeti üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin B.Y. (16) olduğunu tespit etti.

Yapılan incelemede, kırmızı olan motosikletin siyaha boyandığı belirlendi.

B.Y. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Jandarma 3-sayfa Güncel samsun Hukuk Bafra Cami Suç

İsrail'den siber saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları aynı anda patladı, yaralılar var

İsrail'den siber saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları aynı anda patladı, yaralılar var

 Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

 Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olan yengenin ifadesi ortaya çıktı
Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osimhen neden yok? Osimhen yedek mi, kadroda yok mu? 17-18 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, Oğuzeli, Şehitkamil 17-18 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 17-18 Eylül Karşıyaka, Konak, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Eylül Sultangazi, Maltepe, Üsküdar, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Sultanbeyli hangi AVM'de intihar edildi? İntihar eden kim, öldü mü? BUSKİ Bursa su kesintisi! 17-18 Eylül İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hediye Güran ifadesinde ne dedi? Hediye Güran itiraf etti mi? KOSKİ Konya su kesintisi! 17-18 Eylül Karatay, Akşehir, Çumra su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 17-18 Eylül Karataş, Yüreğir, İmamoğlu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Döşemealtı, Konyaaltı 17-18 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });