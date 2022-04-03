Camiden inşaat malzemesi çaldı, 46 saatlik görüntü taramasıyla yakalandı

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - DİYARBAKIR'da büyütme çalışmaları yapılan bir camiden inşaat malzemeleri çalan 2 şüpheliden biri, 46 saatlik kamera görüntüsü izlenerek tespit edilip yakalandı.

Bağlar ilçesi, Bağcılar Mahallesi'nde büyütme çalışmaları yapılan Şeyh Said Efendi Camisi'nde 30 Mart'ta gece saatlerinde, inşaat malzemelerini çalan ve camiyi 13 bin TL zarara uğratan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. 12 farklı kameradan 46 saatlik görüntüyü izleyen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri tespit etti. Şüphelilerden H.D. Kayapınar ilçesindeki adresinde gözaltına alındı. H.D.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.