Sakarya'da camiden hırsızlık şüphelisi çalıntı tırla yakalandı

Sakarya'da camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli çaldığı tırla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde bir camiden yaklaşık 15 bin lira değerinde elektronik malzeme çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken 1 gün sonra Arifiye ilçesinde bir petrol istasyonunda tır çalındığı ihbarını alan ekipler, iki olayın da aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Arama çalışmasını genişleten ekipler, tespit ettikleri şüpheli A.K'yi (33) çaldığı tırla Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bir dinlenme tesisinde yakaladı.

Şüpheli A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.