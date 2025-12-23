Haberler

Sakarya'da camiden hırsızlık şüphelisi çalıntı tırla yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da camiden 15 bin lira değerinde elektronik malzeme çalan A.K, çaldığı tır ile yakalanarak tutuklandı.

Sakarya'da camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli çaldığı tırla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde bir camiden yaklaşık 15 bin lira değerinde elektronik malzeme çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken 1 gün sonra Arifiye ilçesinde bir petrol istasyonunda tır çalındığı ihbarını alan ekipler, iki olayın da aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Arama çalışmasını genişleten ekipler, tespit ettikleri şüpheli A.K'yi (33) çaldığı tırla Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde bir dinlenme tesisinde yakaladı.

Şüpheli A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Şile Belediyesi'ne operasyon! 23 şüpheli gözaltına alındı

Bir belediyeye daha operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Teröristbaşı Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye Türkiye mektubu: İçinizdeki yabancıları ayıklayın

Öcalan'dan Mazlum Abdi'ye kritik mektup: Derhal içinizden ayıklayın
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı

Oyun gecesi gözaltı! Umut Evirgen'in ilk görüntüleri ortaya çıktı
Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede

Nakit ödediği benzin ücreti başını belaya soktu! Artık kara listede
Rafa Silva, Fenerbahçe derbisinde de oynamayacak

Olay adam Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte yanıtı
title