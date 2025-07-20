Camideki Cinayet: Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

1) CAMİDEKİ CİNAYETİN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

KAYSERİ'de Yasin Ş.'nin (32) daha önce tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu'nu (63) namaz kılarken bıçaklayarak öldürdüğü olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.45 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Metin Yüksel Caddesi üzerindeki Sami Ramazanoğlu Camisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin Ş., daha önce otomobil park etme nedeniyle tartıştığı komşusu Şevki Tanrıkulu'nun ikindi namazına gittiği camiye geldi. Tanrıkulu namaz kılarken, Yasin Ş. yanında getirdiği bıçakla Şevki Tanrıkulu'nu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Camide namaz kılan cemaatin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Şevki Tanrıkulu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası Yasin Ş. ise, polise teslim oldu. Polis ekipleri caminin olduğu cadde ve sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, Tanrıkulu'nun cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Gözaltına alınan cinayet zanlısının emniyetteki sorgusu sürüyor.

Diğer yandan yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde cinayet zanlısı Yasin Ş.'nin namaz kılan Şevki Tanrıkulu'na bıçakla saldırdığı görüldü. Cami cemaatinin ayırdığı Yasin Ş.'nin bir süre sonra Tanrıkulu'na yeniden saldırdığı kameraya yansıdı.