Camide uyuyakaldı, cep telefonu çalındı; o anlar kamerada DİYARBAKIR'da, camide dinlenirken uyuyakalan Eyüp Birer'in (57) yanına koyduğu cep telefonu çalındı. DİYARBAKIR'da, camide dinlenirken uyuyakalan Eyüp Birer'in (57) yanına koyduğu cep telefonu çalındı. Güvenlik kamerası görüntüsünden kimliği belirlenerek yakalanan hırsızlık şüphelisi S.T. tutuklandı. Olay, Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde bulunan camide meydana geldi. Aynı sokakta iş yeri olan Eyüp Birer, namaz kıldıktan sonra camide bir süre dinlenirken uyuyakaldı. Uyuduğunu fark eden hırsızlık şüphelisi, Birer'in yanına koyduğu cep telefonunu çalarak kaçtı. Uyandıktan sonra telefonunun çalındığını fark eden Birer, polise bildirdi. İhbar üzerine camiye gelen Bağlar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit etti. S.T., belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel mevlana Bağlar Eyüp Güncel Haberler

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