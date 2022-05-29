CAMİDE TELEFONUNU ŞARJ EDİP, 1 LİRA BIRAKTI - Haberler

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CAMİDE TELEFONUNU ŞARJ EDİP, 1 LİRA BIRAKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, camide telefonunu şarj eden kişi; 'Telefonumu şarj ettim, hakkınızı helal ediniz' yazılı not ile 1 lira bıraktı.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, camide telefonunu şarj eden kişi; 'Telefonumu şarj ettim, hakkınızı helal ediniz' yazılı not ile 1 lira bıraktı.

Hacıali Öztürk Mahallesi'ndeki Dervişiye Camii'ne gelen kimliği bilinmeyen bir kişi, telefonunu şarja taktı. Camiden ayrılan kişi; 'Telefonumu şarj ettim, hakkınızı helal ediniz' yazılı not ile 1 lirayı prizin yanına bıraktı. Cami görevlilerin not ve 1 lirayı görünce duygulandı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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