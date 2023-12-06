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Camide Simit ve Giysiler Çalındı, Hırsızlar Tutuklandı

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Karaman'da bir camide sabah namazına gelen çocuklara ikram etmek için hazırlanan simitler ve giysiler çalındı. Hırsızlık olayının güvenlik kameraları incelenerek şüphelilerin yakalanması sağlandı. Hırsızlık suçundan daha önce kaydı bulunan 2 kardeş tutuklandı.

KARAMAN'da camide, imamın sabah namazına gelen çocuklara vermek için aldığı 60 simit, 7 eşofman takımı ile 15 takım elbiseyi çalan, daha önce hırsızlıktan suç kayıtları bulunan Yasin S. (22) ile kardeşi T.S.(17) polis tarafından yakalanıp, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 2 Aralık'ta Sekiçeşme Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'ndeki Arapoğlu Camisi'nde meydana geldi. İmam İskender Kaynan, yatsı namazını kıldırmaya geldiğinde sabah namazına davet ettiği çocuklara ikram etmek için hazırladığı 60 simit ile Kuran-ı Kerim öğrenen ve maddi durumu iyi olmayan gençlere hediye etmeyi planladığı 7 eşofman takımı ile 15 takım elbisenin çalındığını fark etti. Kaynan, daha sonra durumu polise bildirdi.

KAMERALAR İNCELENDİ

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası ve mobese kameralarını inceledi. Yapılan incelemenin ardından şüphelilerin, daha önce de hırsızlıktan kayıtları olan Yasin S. ve kardeşi T.S. olduğunu saptandı. İki kardeş evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada camiden çalınan eşofman ve takım elbiseler ele geçirilirken, simitleri de yedikleri anlaşıldı. Eşofman ve takım elbiseler camiye iade edilirken, 2 kardeş emniyetteki işlemlerinin ardından adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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