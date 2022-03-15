CAMİDE ÇALIŞTIRDIĞI ELEKTRİKLİ ISITICI İÇİN PARA BIRAKTI - Haberler

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CAMİDE ÇALIŞTIRDIĞI ELEKTRİKLİ ISITICI İÇİN PARA BIRAKTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇORUM'da camide namaz kılan genç, çalıştırdığı elektrikli ısıtıcı için ilan panosuna 'Namaz kılarken ısıtıcıyı açtım' yazılı not ile 10 lira bıraktı.

ÇORUM'da camide namaz kılan genç, çalıştırdığı elektrikli ısıtıcı için ilan panosuna 'Namaz kılarken ısıtıcıyı açtım' yazılı not ile 10 lira bıraktı. Parayı bulup, notu okuyunca duygulanan cami imamı Yasin Şeker, "Rabbim böyle düşünceli kardeşlerimizin sayısını artırsın" dedi.

Merkeze bağlı Güveçli köyündeki Güveçli camiine akşam namazını kılmaya hazırlanan kimliği bilinmeyen genç çocuk, namaz öncesi üşüdüğü için elektirikli ısıtıcıyı çalıştırdı. Namaz sonrası ısıtıcıyı kapatan genç, caminin ilan panosuna "Namaz kılarken ısıtıcıyı açtım" yazılı not ile 10 lira bıraktı. Namazın ardından cami imamı Yasin Şeker, notu ve parayı bulunca duygulanırken, o anlar da camiinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Güvenlik kamerası görüntüsünü izlediğinde duygulandığını anlatan Yasin Şeker, "Akşam namazına geldiğimde bu videodaki kardeşimizin ısıtıcıyı kullanıp tahtaya not yazıp ve bir miktar parayı camimize bırakıp gittiğine şahit oldum. Güzel kardeşimizin bu yapmış olduğu davranış gerçekten beni çok etkiledi ve duygulandırdı. Rabbim böyle düşünceli kardeşlerimizin sayısını artırsın" dedi.(DHA)

CAMİDE ÇALIŞTIRDIĞI ELEKTRİKLİ ISITICI İÇİN PARA BIRAKTI

CAMİDE ÇALIŞTIRDIĞI ELEKTRİKLİ ISITICI İÇİN PARA BIRAKTI

CAMİDE ÇALIŞTIRDIĞI ELEKTRİKLİ ISITICI İÇİN PARA BIRAKTI

CAMİDE ÇALIŞTIRDIĞI ELEKTRİKLİ ISITICI İÇİN PARA BIRAKTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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