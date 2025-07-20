Camide Bıçaklı Kavga: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Camide Bıçaklı Kavga: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği kişiyi camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren Y.Ş. adliyeye sevk edildi. Olay, ikindi namazında gerçekleşti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir hafta önce park yeri nedeniyle kavga ettiği kişiyi camide namaz kılarken bıçaklayarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde Şevki Tanrıkulu'nu (63) namaz kıldığı sırada bıçaklayarak öldüren Y.Ş'nin (32) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, Kayseri Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Olay

Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde, dün ikindi namazını kıldığı sırada Y.Ş. tarafından bıçaklanan Şevki Tanrıkulu, olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheli polise teslim olmuştu.

Tanrıkulu ve Y.Ş'nin bir hafta önce araç park yeri nedeniyle kavga ettikleri öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan

Açık açık ifade ettiler: Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin Gelecek Partisi'nden istifa etti

Gelecek Partisi'nde istifa depremi! İki milletvekili birden ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.