Camide Bıçaklanarak Öldürülen Şevki Tanrıkulu'nun Cenazesi Defnedildi
Kayseri'de camide namaz kılarken bıçaklanarak hayatını kaybeden 63 yaşındaki Şevki Tanrıkulu'nun cenazesi, ailesi ve yakınlarının katıldığı bir törenle toprağa verildi. Tanrıkulu'nun geçmişte yaşadığı trajik bir olay da ortaya çıktı.
Kayseri'de camide namaz kılarken bıçaklanarak öldürülen Şevki Tanrıkulu'nun (63) cenazesi toprağa verildi.
Tanrıkulu için öğlen vakti Hulusi Akar Camisi'nde düzenlenen cenaze namazına, ailesi ve yakınları katıldı.
Namazın ardından Tanrıkulu'nun cenazesi, Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Öte yandan, Tanrıkulu'nun tek evladının da 30 yıl önce 12 yaşındayken devrilen bahçe duvarının altında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Olay
Selçuklu Mahallesi Sami Ramazanoğlu Camisi'nde, dün ikindi namazını kıldığı sırada Y.Ş. (32) tarafından bıçaklanan Şevki Tanrıkulu, olay yerinde hayatını kaybetmiş, şüpheli polise teslim olmuştu.
Tanrıkulu ve Y.Ş'nin bir hafta önce araç park yeri nedeniyle kavga ettikleri öğrenilmişti.