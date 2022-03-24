CAMİ TUVALET GÖREVLİSİ, ODASINDA ÖLÜ BULUNDU

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde cami tuvalet görevlisi Metin Çavuş (70), odasında ölü bulundu. Çavuş'un, odada açık kalan tüpten sızan gazdan zehirlendiği değerlendiriliyor.

Olay Burhaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi üzerinde bulunan Burhaniye Camisi'nde meydana geldi. Caminin müştemilatındaki tuvaletin görevlisi Metin Çavuş, tuvaletin yanındaki odasında gece uykuya daldı. Sabah Çavuş'un odasından çıkmadığını fark eden cami cemaati durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kilitli olan kapıyı açıp odaya girdiklerinde Çavuş'u yatağında hareketsiz halde yatarken buldu. İçeride gaz kokusu olduğunu fark eden ekipler, tüpün açık kaldığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çavuş'un öldüğü belirlendi.

Açık kalan tüpteki gazdan zehirlendiği değerlendirilen Metin Çavuş'un cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.