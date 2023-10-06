Cami Tartışması Sonucu Ölüm: 21 Yıl Hapis Cezası Talebi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir camide çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kafa atarak maktul Özer Karadaş'ın ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Selahattin Yıldız hakkında 21 yıl hapis cezası talep edildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan bir camide çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kafa atarak maktul Özer Karadaş'ın ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan Selahattin Yıldız hakkında 21 yıl hapis cezası talep edildi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan bir camide cep telefonundan video izlemesine tepki gösterdiği için çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Özer Karadaş'a (61) kafa atarak ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan Selahattin Yıldız (31) hakkında, 21 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

Olayın geçmişi

Olay, 16 Mart 2023 tarihinde meydana gelen geldi. Özer Karadaş, camide Selahattin Yıldız'ın cep telefonunda video izlemesine tepki gösterdi. Camide başlayan tartışma dışarıda devam etti. Kavgaya dönen olayda Selahattin Yıldız, Özer Karadaş'a kafa attı. Aldığı darbeyle sonrası yere düşen maktul Karadaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Yıldız ise mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanırken, iddianame hazırlandı. Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame ile tutuklu Yıldız hakkında, 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 18 yıla kadar olmak üzere toplam 21 yıla kadar hapis talep edildi.

'Bana kafa attı'

Hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen sanık Yıldız, maktulü tanıdığını ancak aralarında herhangi bir husumet bulunmadığını belirterek, "Olayın yaşandığı camiye ikindi namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okumak amacıyla gittim. Özer Karadaş da beni Kur'an-ı Kerim okurken görüp 'burada okuma' dedi. Ben de kendisine sana ne dedim. Namaz çıkışında bu şahıs bana 'neden bakıyorsun' diyerek 'sen kafirsin' şeklinde laf söyledi. Aramızda arbede yaşandı. Olay yerinden uzaklaştığım sırada 'seni yaşatmayacağım' şeklinde tehditte bulundu. Bana kafa attı, benim kafama geldi ve bir anda yere yığıldı" dedi. - ANKARA