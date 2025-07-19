Cami Önünde Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

Cami Önünde Silahlı Saldırı: 4 Yaralı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde cuma namazı sonrası cami önündeki kalabalığa tabancayla ateş açan Abdullah A. İznik'te yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İZNİK'TE YAKALANDI

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde cuma namazı sonrası cami önündeki kalabalığa tabancayla ateş açarak 4 kişiyi yaralayan Abdullah A. (23), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İznik'te yakalanarak, gözaltına alındı. Bursa'ya getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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