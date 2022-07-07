Cami kapısına benzin döküp, ateşe verdi (2) OLAY ANI KAMERADAGaziantep'te E.A.'nın benzin döküp, cami kapısını ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. OLAY ANI KAMERADA Gaziantep'te E.A.'nın benzin döküp, cami kapısını ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde E.A.'nın elindeki benzini kapıya döküp çakmakla ateşe verdiği yer aldı. Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel Güncel Haberler

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