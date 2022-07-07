Cami kapısına benzin döküp, ateşe verdi (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cami kapısına benzin döküp, ateşe verdi (2)

Demirören Haber Ajansı - Kadir Güneş - Güncel
 - Güncelleme:
Cami kapısına benzin döküp, ateşe verdi (2)

OLAY ANI KAMERADAGaziantep'te E.A.'nın benzin döküp, cami kapısını ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

OLAY ANI KAMERADA

Gaziantep'te E.A.'nın benzin döküp, cami kapısını ateşe verdiği anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde E.A.'nın elindeki benzini kapıya döküp çakmakla ateşe verdiği yer aldı.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title