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CAMİ İNŞAATINDAN PANEL ÇALARKEN DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Antalya'da yapımı devam eden cami inşaatından alüminyum panel çalmak isterken düşen hırsızlık şüphelisi A.A (37), kaçmak isterken Süleyman Çimen tarafından yakalandı.

Antalya'da yapımı devam eden cami inşaatından alüminyum panel çalmak isterken düşen hırsızlık şüphelisi A.A (37), kaçmak isterken Süleyman Çimen tarafından yakalandı.

Hırsızlık şüphelisinin kendisini görmesine rağmen alüminyum paneli sökmeye devam ettiğini belirten Çimen, "Tam müdahale edecektim, dengesini kaybedip düştü" dedi.

Hırsızlık olayı sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi'nde yapımı devam eden cami inşaatında meydana geldi. Apartman bahçesinden geçip cami inşaatına ulaşan A.A, burada bulunan alüminyum paneli sökmeye başları. Apartman sakinlerine aldırış etmeden sökmeye devam eden A.A, dengesini kaybedip duvardan düştü. Müdahale edeceği sırada şüpheli A.A'nın düştüğünü gören Süleyman Çimen, yanına gidip ilk müdahalesini yaptıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, ambulansa alınan A.A, Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Daha önce arabasında hırsızlık olayı olduğu için şüpheli yaklaştığını belirten Süleyman Çimen, "Bahçeye girdiğini fark edince polise haber verip, beklemeye başladım. Caminin alüminyum panellerini sökmeye başladı. Tam müdahale edecektim, dengesini kaybedip düştü. Kaçmaya çalıştığı sırada yakalayıp polise teslim ettim" dedi.

CAMİ İNŞAATINDAN PANEL ÇALARKEN DÜŞTÜ

CAMİ İNŞAATINDAN PANEL ÇALARKEN DÜŞTÜ

CAMİ İNŞAATINDAN PANEL ÇALARKEN DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Hırsızlık, Muratpaşa, Antalya, Cami, Güncel, Haberler

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