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Cami İmamını Okla Vuran Saldırgan Vatandaşlar Tarafından Etkisiz Hale Getirildi

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Bağcılar'da bir cami imamıyla tartışan saldırgan, okla imamı vurduktan sonra çevredeki vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Saldırganın vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildiği anlar cep telefonu kamerasında

Özcan KILIÇ/İSTANBUL, - BAĞCILAR'da tartıştığı cami imamıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sonrası camiden ayrılan Muhammed Fatih G. okla geri döndü. Okla camiş imamını vuran şüpheli, çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, omuzundan yaralanan imam ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Mehmet Fatih G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası saldırganın vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi'ne bağlı Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Necati Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Muhammed Fatih G. (38) Necattin Camii imamı Dursun Kuru (53) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından camiden ayrılan Mehmet Fatih G. bir süre sonra elinde okla geri döndü. Şüpheli, cami imamı Kuru'yu sağ omzundan yaraladı. Olayın ardından Mehmet Fatih G. çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri omuzundan yaralanan Kuru'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İmam Dursun Kuru ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan Mehmet Fatih G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırganın olay sırasında kullandığı yay da incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

VATANDAŞLAR ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. "Camide imamı vurdu" diyen bir kişinin sözlerinin ardından çevredeki kalabalık, saldırgan Mehmet Fatih G.'yi etkisiz hale getiriyor. Görüntülerde bir vatandaşın, "Hocayı vurdu polisi arayın" sözleri de duyuluyor. Vatandaşlar saldırganı etkisiz hale getirdiği sırada polise ekiplerine ihbarda da bulunuyor.

"HOCAYI SAĞ OMUZUNDAN VURMUŞ"

Görgü tanığı Fedai Karan, "Burada bağrışma sesleri geldi, hoca karşı geçti. Hocayı sağ omzundan vurmuş. Hocayı alıp acile götürdük, vuran kişiyi arkadaşlar bağladılar. Sonra polisler geldi, çarşı pazar karıştı. Okla vurmuş, ok sallanıyordu. Durumunu bilmiyoruz, bir doktor geçti sorduk, ameliyata almışlar. Oku omzundan ameliyatla alıp yoğun bakıma almışlar " diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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