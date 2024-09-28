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Cami İmamına Saldırı: Namaz Sırasında Başına Tabureyle Vurdu

Cami İmamına Saldırı: Namaz Sırasında Başına Tabureyle Vurdu
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, camide namaz kıldıran imama bir kişi tarafından plastik tabureyle saldırı düzenlendi. Olay sonrası camide bulunanlar, saldırgana müdahale etti. Güvenlik kamerası görüntüleri olayı kaydetti.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Mustafa K. (35) camide namaz kıldıran imama arkadan yaklaşıp, plastik tabureyle başına 3 defa vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, camidekiler namazı bozup, Mustafa K.'yi ellerine geçirdikleri vantilatör ve tabureyle kovaladı.

Olay, 16 Eylül'de Alaşehir ilçesindeki Tokuçzade Camisi'nde meydana geldi. Camide akşam namazını kıldıran İmam Nurullah Yüksel'e arkadan yaklaşan Mustafa K., başına plastik tabureyle 3 kez vurdu. İmam Yüksel namazını bozup, kendini korumaya çalışırken, camidekiler Mustafa K.'yi ellerine geçirdikleri tabure ve vantilatörle müdahale edip, kovaladı. O anlar caminin güvenlik kamerasına yansırken, Mustafa K., kaçarak kalabalığın elinden kurtuldu. Durum polise bildirildi. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, Mustafa K.'yi yakaladı.

GÖZALTINA ALINDI

Bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Mustafa K., polisteki işlemlerinin ardından Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Olayın görgü tanıklarından Abdil Sınık, "Akşam namazı kılıyorduk. Üçüncü rekatı kılarken uzun boylu bir kişi arkadan, imamın başına tabure ile 3 defa vurdu. Dördüncüye yeltendiğinde hoca namazı bozdu. Bu esnada camidekilerden biri, ona tabureyle vurunca kaçtı, yakalayamadık. Sonradan öğrendik, rahatsızlığı olan biriymiş. Bir daha da gelmedi zaten" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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