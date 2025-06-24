Cami İçinde Hırsızlık: Şüpheli Cep Telefonunu Çaldı

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Sultanbeyli'deki camide uyuyarak bekleyen şüpheli, başka bir bölümde uyuyan kişinin cep telefonunu çalarak camiden kaçtı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

SULTANGAZİ'de camiye gelen şüpheli, içeride bir süre uyuduktan sonra başka bir bölüme geçerek, burada uyuyan kişinin başucundaki cep telefonunu çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki camide meydana geldi. İddiaya göre, camiye giren şüpheli, yaklaşık iki saat boyunca içeride uyudu. Ardından caminin başka bölümüne geçen şüpheli, burada uyuyan kişinin başucuna bıraktığı cep telefonunu farketti. Cami içinde bir süre daha oyalanan şüpheli, ardından cep telefonunu alarak cebine koydu ve hızla camiden ayrıldı. O anlar caminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin önce cami içinde yere uzandığı, ardından oturduğu; yaklaşık bir saat sonra ise diğer bölüme geçerek cep telefonunu çaldığı görülüyor. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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