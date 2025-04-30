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Cami İçinde Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Cami İçinde Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bir camide namaz kılarken bıçaklı saldırıya uğrayan Siraç Ö. hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

1) CAMİDE NAMAZ KILARKEN BIÇAKLANDI

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Siraç Ö., camide namaz kılarken uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesi merkez Yeni Mahalle'deki Yeni Cami'de meydana geldi. Öğle vakti camiye gelen Siraç Ö., namaz kıldığı sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Siraç Ö. yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine camiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Siraç Ö., ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Siraç Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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