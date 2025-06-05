Cami Çocukları Sevindiriyor: 3,5 Yaşındaki Egehan'ın Hutbe Anları Gülümsetti

Cami Çocukları Sevindiriyor: 3,5 Yaşındaki Egehan'ın Hutbe Anları Gülümsetti
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Yozgat'ta 3 buçuk yaşındaki Egehan, Cuma namazında imamla yan yana durarak gülümseten anlar yaşattı. İmamın hoşgörüsü ve cemaatin ilgisi, camilerin çocuklarla güzelleştiğini bir kez daha gösterdi.

3 buçuk yaşındaki Egehan'ın Cuma hutbesinde imamla yan yana durdu: O anlar izleyenleri gülümsetti

YOZGAT - Yozgat'ta geçtiğimiz hafta Cuma namazı esnasında hutbeye çıkan çocuğun cep telefonu ile kaydedilen görüntüleri izleyenleri mutlu etti.

Yozgat'ta Çapanoğlu Mahallesinde bulunan Hz. Bilal Camii'nde geçtiğimiz hafta Cuma namazında çocuğun minbere çıktığı anlar izleyenleri gülümsetti. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde 3 buçuk yaşındaki Egehan'ın minberde yer aldığı ve hutbe boyunca oradan inmediği görüldü. İmamın da bu durumu oldukça hoşgörülü karşıladığı ve Egehan'ı düşmemesi için tuttuğu görüntülendi.

Hz. Bilal Camii'ne babasıyla tekrar giden Egehan, çıktığı yeri kendisi göstererek tarif etti. Egehan'ın babası Mustafa Ergül ise, geçen hafta oğlunun Cuma namazına ikinci gidişi olduğunu söyledi. Ergül, "Oğlum camiyi yeni gördü. Kendine bir alan belirledi. Hoca efendi mihraba çıkınca oğlum da çıktı. Önce müdahale etmek istedim ama hoca efendi çocuğu rahat bırakmamı söyledi. 'Ben ilgilenirim' dedi. Mihrabın merdivenleri dik olduğu için hoca efendi hem hutbesini verdi hem de çocuğu tutmaya çalıştı. Ben de o anları çektim. Hocama çok teşekkür ediyorum çocuğun şevkini kırmadı. Video çektiğim kısım küçük bir kısmı. Hutbenin başından sonuna kadar mihraptan inmedi. Caminin maskotu haline geldi. Cemaat de ilgilendi. Oğlum Egehan camiyi sevdi. Sonrasında bir daha geldik. Tekrar mihrapta oynadı. Mihrabı çok sevdi" diyerek namaz esnasında yaşananları anlattı.

'Camiler çocuklarla güzeldir' anlayışının canlı örneği olarak değerlendirilen bu an takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Güncel
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