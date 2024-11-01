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Cami Avlusunda Silahlı Baskın: Zanlı Havaya Ateş Açtı

Cami Avlusunda Silahlı Baskın: Zanlı Havaya Ateş Açtı
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Fatih'teki İsmail Ağa Camisi avlusunda gerçekleşen silahlı olayda, zanlı M.Ş.Ö. havaya ateş açarak olay yerinden kaçtı. Olayın nedeninin imam ile arasında geçen alacak verecek meselesi olduğu iddia ediliyor.

Fatih'teki caminin avlusunda silahla havaya ateş açıp olay yerinden kaçan şüphelinin görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Balat'ta İsmail Ağa Camisi'nin avlusuna gelen zanlı M.Ş.Ö, belinden çıkardığı silahla havaya ateş açıp geldiği araçla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı ilçede bir noktaya bırakarak yaya olarak kaçtığını belirledi.

Alınan bilgiye göre, M.Ş.Ö. ile cami imamı arasında alacak verecek meselesi olduğu, şüphelinin daha önce de imamı sosyal medyadan tehdit ettiği iddia edildi.

Öte yandan cami avlusuna gelen zanlının havaya ateş açıp olay yerinden kaçması güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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