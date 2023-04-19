CAMİ AVLUSUNDA ÖLÜ BULUNDU
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Antalya'da Muratpaşa Camii avlusundaki bankta kimliği belirsiz bir erkek ölü bulundu.
Antalya'da Muratpaşa Camii avlusundaki bankta kimliği belirsiz bir erkek ölü bulundu.
Olay saat 13.30 sıralarında Muratpaşa Camii avlusunda meydana geldi. Sabah saatlerinde cami avlusuna gelen kimliği belirsiz erkek, bankta uzun süre hareketsiz yatınca çevredekilerin dikkatini çekti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 45-50 yaşları arasında olduğu tahmin edilen erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından ölen kişinin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek. Ölen kişinin, sokaklarda yaşamını sürdürdüğü kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel