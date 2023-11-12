Cami avlusunda kedilerin kaybolmasıyla ilgili şüpheli görüntülendi

Olay, 9 Kasım Perşembe günü, gece 23.15 sıralarında, Fatih'te meydana geldi. İddiaya göre; 4 ay önce ilk kez görülen şüpheli kişi, cami avlusunda Şule Gül'ün baktığı sokak kedilerini sosis ile beslemeye başladı. Şüphelinin kedilerle ilgilenmeye başladığından beri birçok kedinin ortadan kaybolduğu ve konteyner içinde ölü bulunduğu görüldü. Şüpheli, 9 Kasım Perşembe günü, gece saatlerinde, yanına gittiği kedileri sosis vererek beslemeye başladı. Şüpheli daha sonra yavru bir kediyi ensesinden tutarak yanında getirdiği çantanın içerisine koydu. Bunun üzerine Şule Gül, polise giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Şüphelinin kedileri beslediği ve kedileri çatasına koyduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

"HAYVAN SEVER GİBİ DEĞİL DE SANKİ KURBAN SEÇER GİBİ SEVİYORDU"

Sokak kedilerini besleyen Şule Gül "Bu şahıs 4,5 ay önce camiye gelmeye başladı. Mama dağıtacağım diye alana gelirdi. Mamaları rastgele dağıtıyordu. Benim dikatimi çeken rastgele ister yesin ister yemesin mama dağıtımını yapar, bir yarım saat otururdu. 15 - 20 kediyi sever ve cinsiyetlerini sorardı. Bu kediyi gözüne kestirdiğini söyleyip, bunu çiftliğime alıp orada bakayım derdi, her seferinde reddettim. Burası onların yaşam alanı, ben ilgileniyorum her şeylerini takip ediyorum. Bir gün geçmeden bu kediler şaibeli bir şekilde kayboluyordu. İlk gün 7 tane gitti, 7 tane büyük kedi vardı. Daha sonra küçük yavrular derken orada büyüyen ve iki yıldır orada kalan birçok kedi bu şekilde kayboldu. Şüpheleniyordum zaten şüpheli tavırları vardı, mama dağıtırken bile ister yesin ister yemesin şeklinde dağıtıyordu. Kedileri severken de bir hayvan sever gibi değil de sanki kurban seçer gibi seviyordu. Suriyeli bir vatandaş, davranışları dikkat çektiği için görüntüye almış o anda oradan geçen bir tanıdığıma göstermiş. Siz hayvanlarla mı ilgileniyorsunuz diye sormuş. Oradan konu açılmış daha sonra bu görüntüleri göstermiş. Az önce buraya biri yanaştı çantasına kedi koydu ve koyma şekli çok tuhaftı demiş. Gece kendisi gelip sosis dağıtırdı kediler ortaya dökülsün diye, bu şekilde kendisine kurban seçerdi. Sosisin kokusu keskin olduğu için kediler dökülüyordu. Kedileri ortada görünce şüphelendim. Aramızda baya bir mesafe var. Oradan bu tarafa doğru baktım, oturduğu yerden kalktı. Sol tarafında çantası var ve çanta aşağı doğru düşüyor. Orada anladım ki tekrar kedi aldı. Beni sürekli öldürmekle tehdit ediyor. Beni tanıyanlarla bana mesaj gönderiyor. Camide tuhaf kılıklı insanlar görüyorum. Etrafımda geziyorlar ben onları deşifre edene kadar sert bir şekilde uyarana kadar etrafımda geziyorlar. Ondan sonra ortadan kayboluyorlar" dedi.