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Cami avlusunda bıçaklanan 17 yaşındaki Nasir hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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Cami avlusunda bıçaklanan 17 yaşındaki Nasir hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu Nasir Hitto cami avlusunda kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı, Hitto hastanede hayatını kaybetti.

Suruç ilçesi Dikili Mahallesi'ndeki Yeşilova Camisi'nin avlusunda meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Nasir Hitto, henüz nedeni öğrenilmeyen sebepten dolayı kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.

ŞÜPHELİ KAÇTI

Hitto, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye gelen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hitto, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Polis, olayla ilgili caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

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