Cami avlusunda bıçaklanan 17 yaşındaki Nasir hayatını kaybetti Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu Nasir Hitto cami avlusunda kimliği belirsiz bir kişi tarafından göğsünden bıçaklandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı, Hitto hastanede hayatını kaybetti. Suruç ilçesi Dikili Mahallesi'ndeki Yeşilova Camisi'nin avlusunda meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Nasir Hitto, henüz nedeni öğrenilmeyen sebepten dolayı kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. ŞÜPHELİ KAÇTI Hitto, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye gelen ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hitto, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ Polis, olayla ilgili caminin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel Suriye Cami Güncel Haberler

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