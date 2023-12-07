Cameron: Ukraynalıların cesaretiyle Rusya'nın savunma ekipmanının yüzde 50'si yok edildi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, ABD'nin Rusya- Ukrayna Savaşı'nda savunma bütçesinden ayırdığı ilave yüzde 10'luk payın Ukraynalıların cesaretiyle birleşerek, Rusya'nın savunma ekipmanının yüzde 50'sini yok ettiğini savundu.

Cameron, Rusya- Ukrayna Savaşına ilişkin Fox News'e değerlendirmelerde bulundu.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın sadece Avrupa'nın değil ABD'nin de güvenlik meselesi olduğunu belirten Cameron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu savaşı kazanması ihtimalinde başka Avrupa ülkelerini de hedef alacağını iddia etti.

Cameron, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya- Ukrayna Savaşı'nda izlediği politikayı överek, ABD'nin savunma bütçesinden Ukrayna için ayırdığı ilave yüzde 10'luk kısmın Ukraynalıların cesaretleriyle birleşip, Rusya'nın savunma ekipmanlarının yüzde 50'sini yok ettiğini ileri sürdü.

ABD'nin bunu "hiçbir İngiliz ve Amerikalının hayatını kaybetmeden" yaptığına dikkati çeken Cameron, Biden'ın izlediği politikayı "düşmanlarınızla başa çıkmak için inanılmaz bir yatırım" olarak nitelendirdi.