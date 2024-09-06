Çamaşır makinesinden çıkan yangın Burdur'da hasara yol açtı

BURDUR'da çamaşır makinesinden çıkan yangın hasara yol açtı.

Dün saat 17.00 sıralarında Konak Mahallesi Kazancı Sokak'ta Dürdane İşcimen'in (77) yalnız yaşadığı bodrum kattaki dairenin banyosunda er alan çamaşır makinesinin üst kısmı, bilinmeyen nedenle yanmaya başaldı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis, doğalgaz ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın hasara neden oldu.