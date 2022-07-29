ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN 1 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU ÇIKTI - Haberler

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ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN 1 MİLYON LİRALIK UYUŞTURUCU ÇIKTI

TRABZON'da polisin düzenlediği operasyonda durdurulan minibüsteki çamaşır makinesinin içerisinde piyasa değeri 1 milyon lira olan 983 gram metamfetamin ele geçirildi.

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TRABZON'da polisin düzenlediği operasyonda durdurulan minibüsteki çamaşır makinesinin içerisinde piyasa değeri 1 milyon lira olan 983 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldığı Z.T.?nin kullandığı minibüsü durdurup arama yaptı. Narkotik köpeği 'Atlas'ın tepki verdiği çamaşır makinesinin içinde poşette 983 gram metamfetamin ele geçirildi. Z.T.?nin evinde yapılan aramada da bir miktar esrar ve hassas terazi bulundu. Z.T. gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin, yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü operasyona ait görüntüleri sosyal medyadan, 'Çamaşır makinesi üst kısmına zulalanmış şekilde; piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan ve yaklaşık 3 bin insanımızı zehirleyebileceği değerlendirilen metamfetamin ele geçirilmiştir notuyla paylaştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler

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