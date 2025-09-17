Haberler

Çamaşır Makinesi Tamiri Kaza ile Sonuçlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çamaşır makinesinin ayaklarını kesmeye çalışan 29 yaşındaki Ahmed İ., elinden yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Ahmed İ.'nin durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çamaşır makinesinin ayaklarını spiralle kesmeye çalışan Ahmed İ. (29), elinden yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Sinanbey Mahallesi Çayır Sokak'taki bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmed İ., evindeki çamaşır makinesinin ayaklarını spiralle kesmek istedi. Bu sırada spiralin kayması sonucu Ahmed İ., sol elini kesti. Elinde derin kesikler oluşan ve yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmed İ., buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Okan Buruk 5-1'lik tarihi mağlubiyetin faturasını bakın kime kesti?

5-1'lik tarihi mağlubiyetin faturasını bakın kime kesti?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya öfke kusuyor: Onun yüzünden kaybettik

Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya öfke kusuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.